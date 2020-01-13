根據保發中心的資料，全體產險業者2019年前10月稅後盈餘123.67億元，已經直逼2018年全年獲利水準（125.87億），因此，推估產險業2019年獲利將續創歷史新高。
四大金控旗下產險2019年全年獲利已出爐，四家產險公司總計73.53億元較2018年同期63.44億元，成長了近16％。其中富邦產險和國泰產險都交出亮麗的成績單。 富邦產險2019年承保業務及投資績效持續表現亮眼，使全年稅後淨利44.29億元，較2018年同期38.58億元成長15％，然該公司每股稅後盈餘13.93元，也就是一年約賺1.4個資本額。
國泰產險2019年稅後盈餘20.9億元，每股稅後盈餘6.85元，更較2018年同期的15億元、4.92元成長近4成（39.33％），成長率則是四大金控旗下產險公司最高。
國泰產險分析2019年營運及獲利大幅成長原因，國泰產險表示，各險種在2019年多穩定成長，加上業務結構微調，損失率下降，使得整體獲利有一定程度的成長，未來會持續努力提供消費者貼心、有感的服務，踏著穩健的經營腳步，創造佳績。
至於投資收益部分，國泰產險則表示，2019年受惠於資金寬鬆與中美貿易戰後來朝正面發展，股債都有不錯的表現，該公司投資單位適時把握機會，積極彈性操作，故2019年可創造出較2018年更好的成長佳績。
至於華南產險、兆豐保險自結的2019年稅後盈餘分別是6.51億元、1.83億元；而2018年稅後盈餘是6.35億元、3.51億元。
另一家非金控也已公布2019年自結獲利的是臺灣產物，該公司自結2019年全年稅前盈餘也較2018年同期成長23.8％。臺灣產物2019年稅前盈餘為8.34億元、稅前每股盈餘2.30元。
(工商 )
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