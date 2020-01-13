馬幣走強 壓低棕櫚油價格 19:412020/01/13 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞棕櫚油3月期貨價周一盤下挫1.4％收3,091馬幣，扭轉過去2個交易日上漲走勢，從上周五盤中創3年高點後拉回。 馬幣走強讓以馬幣計價的棕櫚油期資相對變貴而降低海外市場需求。 Phillip期貨法人銷售經理人Marcello Cultrera指出，市場預期馬國1月棕櫚油產量下跌幅度，大幅低於原先預估的幅度，使棕櫚油價格承受下跌壓力。 (工商 ) #棕櫚油 #馬幣 #幅度 #市場 #價格 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸去年12月CPI漲4.5％ 全年CPI漲2.9％ 10:222020/01/09 財經 陸12月CPI持平 2019年全年升2.9％ 11:242020/01/09 財經 鞍鋼調漲2月份鋼板等產品價格 每公噸漲50～200元人民幣 16:122020/01/09 財經 粗糖價格隨油價下跌而轉弱 19:212020/01/09 財經 美伊衝突不升級 刺激工業金屬價格走高 19:212020/01/09 財經 新興國家經濟成長加速 成熟國家利率水準長期偏低 新興債有看頭 21:392020/01/09 財經 2019年交車72萬輛 BMW創進軍大陸最亮眼成績 18:232020/01/10 財經 蔡英文拉開領先幅度 支持者聚集競總歡呼 17:022020/01/11 財經 新興市場貨幣轉強 有利新興市場當地債表現 15:312020/01/13 財經 PIMCO揭密 2020年六大投資啟示 19:412020/01/13 財經 財經熱門新聞 台積電遭甩開 三星7奈米EUV奪肥單早有先機 - 財經 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 2019「金」驚人 ETF規模創歷史新高 - 財經 發動貿易戰美經濟重創 專家警告川普別高興太早 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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