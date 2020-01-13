馬來西亞棕櫚油3月期貨價周一盤下挫1.4％收3,091馬幣，扭轉過去2個交易日上漲走勢，從上周五盤中創3年高點後拉回。

馬幣走強讓以馬幣計價的棕櫚油期資相對變貴而降低海外市場需求。

Phillip期貨法人銷售經理人Marcello Cultrera指出，市場預期馬國1月棕櫚油產量下跌幅度，大幅低於原先預估的幅度，使棕櫚油價格承受下跌壓力。

(工商 )