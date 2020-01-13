國民黨2020大選雙輸，黨主席吳敦義表達請辭意願。曾參與國民黨2020黨內初選的孫文學校總校長張亞中13日表態，要參選國民黨主席並發表宣言，他表示“中華民國”與國民黨已經被逼到懸崖邊緣，他提出三個要點作為反攻的起點，拯救國民黨。

張亞中參選黨主席宣言如下：

懸崖邊的反攻

中華民國與中國國民黨已經退到懸崖邊緣。我真的很難過，我真的很憂心。

首先，我要向所有的鋼鐵韓粉，也是那些含著淚水、手握國旗的中華民國粉，致上無限的敬意。這一場艱難的仗，我們一起努力過了！

在我們如此熱情的努力下，為什麼又敗了，而且敗得如此淒慘！

朋友們！知道嗎？這一敗的後果將是什麼？

這一敗就是我們的中華民國與我們的黨，都已經被逼到懸崖邊緣！我們的命運是否像南宋最後一個皇帝一樣，被元朝的追兵追到了懸崖邊緣，前有大海，後有追兵，我們難道只能跳海？

我們當然不願意，我們絕不屈服、我們必須力挽狂瀾、再整旗鼓、重新再起、絕地反攻！

前幾年，我們的對手已經用黨產條例等手段，把我們的黨打得奄奄一息了！也用「中華民國台灣」把我們的國家偷天換日了！但是我們的黨，除了憤怒，除了一些無用的叫囂，我們又做了什麼？

坦白告訴各位，我們是該敗的，因為我們的黨很早就不在意黨的理念已經被淘空了，黨的理想已經蒼白了，我們這些庶民黨員只能白費力氣地用狂吼去作戰，權貴高層以為只要手牽手營造一下大團結，就可以僥倖贏得選票。我們的黨把希望寄託在英雄式的領導騰空出世，幻想著不用大力氣改革，一覺醒來，天下就可以太平。我們的黨做了一大堆虛工，噴了一大堆口水，就是不用腦袋去想，怎麼樣可以真的解決問題。

這樣的我們，如何能不敗？這樣的黨，這樣的藍軍，如何不潰不成軍？

我們看看！我們的黨這幾年組織的渙散，人才的凋零，黨的當權者仍然只會跟著對手的論述當應聲蟲。他們批評和平協議，我們就不敢要和平協議！他們不認同「中國」，我們就也不敢說我們「也是中國人」！他們要強行通過《反滲透法》，我們擋都不敢擋！我們不敢旗幟鮮明地表達自己應有的立場，以為只要媚俗、只要依靠「討厭民進黨」就可以贏得選舉。這樣的黨為什麼不敗？不敗，沒有天理啊！

現在，我們的國家與黨崩盤就在眼前，再多的憤怒、再多的眼淚也是沒有用的！唯一的辦法，就是開始真正做點有用的事！但，什麼事是有用的？

我們的黨今日的大挫敗是多年以來的沉痾績弊所致，以往黨的所有領導者都該為此負責。如果昔日黨的領導者還想為黨奉獻，不妨轉個心念，做黨的終身義工，為黨繼續努力吧！

國民黨需要有新的領導，一個真正有思想、有信仰、有力量的領導，而不是繼續只會喊喊口號的花拳繡腿，或者只會拾對手牙慧的應聲蟲！

在這裡我要鄭重聲明！在黨與國家這個瀕臨滅亡的時刻，我宣布將爭取擔任中國國民黨主席，如果我擔任黨主席，我承諾要做如下三件事，以為本黨反攻的起點：

第一、我要立刻重建整個黨的組織，打掉重練，讓我們的黨成為一個有著年輕朝氣的政黨！

第二、 我要立刻重建黨與國家的論述，讓中華民國與中國國民黨能回復到那個屬於年輕人，為全民福祉，追求公義而奮鬥的黨！

第三、 我要立刻與對岸開始談判一個不矮化國格，不自失立場的《創造兩岸和平備忘錄》，以喚回青年人對本黨的信任，重聚人心，贏回本黨的存在價值與尊嚴，贏回我們的中華民國！

民進黨的台獨分離主義立場無法為兩岸創造和平，會使兩岸關係永遠處於敵對，陷台灣於長期危險。本黨的優勢在於能為兩岸創造和平，而此更是本黨與民進黨的根本不同所在。失去此一優勢，本黨在台灣無立錐之地，更無存在的必要。

為了證明這點，我將儘快公佈我草擬，未來與中國共產黨尋求《創造兩岸和平備忘錄》的草案，作為本黨大論述的起點。對於本黨如何改造，我也早已經陸續公開發表過十餘篇重新改造的建言，並做好了完整的規劃。

各位朋友，我希望透過本黨的徹底重新改造，凝聚本黨現在潰散的人心。如果您不甘心這個國家就這樣沉亡，就請您與我開始做後續艱苦的努力吧！

別再幻想還有靠山，也放棄對舊有勢力的依賴！道路在我們自己身上，我們的國家，我們的黨自己救！

張亞中為孫文學校總校長

(中時電子報)