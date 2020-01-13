大鵬灣跨海大橋下的紅樹林溼地公園，自去年底業者進駐後，不僅從祕境變成灣域發展新亮點，近日在燈會造型椅「魚」的應景擺設下更是特色大增，成為鵬管處與BOT廠商解約後，最受矚目的明日之星。（謝佳潾攝）

大鵬灣跨海大橋下的紅樹林溼地公園，自去年底業者進駐推廣獨木舟等水上活動後，不僅從祕境變成灣域發展新亮點，近日在燈會造型椅「魚」的應景擺設下，更是特色大增、吸引不少遊客佇足賞風景，成為鵬管處與BOT廠商解約後，最受矚目的明日之星。

去年台灣燈會在東港大鵬灣風光落幕後不久，大鵬灣BOT廠商以不堪虧損等理由，毅然決然與鵬管處解約，一大片潟湖灣域徒留濱灣公園、也就是帆船基地獨撐大局，幸9月間業者許聖文相中紅樹林溼地公園的可發展性，並獲鵬管處支持，為毫無生氣的大鵬灣帶來新希望。

許聖文雖選在最低點進場，但卻充滿信心，他說，引進獨木舟、水上摩托車拉香蕉船等水上活動，不僅是要賺錢，傳達「親水教育」也是重點，他真的很想告訴大家，「玩水並不可怕」。而在他的努力下，原本罕為人知的祕境紅樹林溼地，現在愈來愈知名。

許聖文說，去年10月開始營運時，一天可能見不到10個人，但在遊客口耳相傳後，目前每逢假日幾乎都湧進破百人，尤其在鵬管處擺出燈會造型椅「魚」後，不僅特色大增、為整體造景加分，也增加大家停留的意願，許多人會坐下來聊天看風景，對新開發的景點而言，人氣增長很重要。

鵬管處說，除了濱灣公園外，紅樹林溼地是發展重點，它在鵬灣跨海大橋旁，風景美不勝收，而現在又有造型椅點綴，景色特色都到位，很看好它的發展。

(中時 )