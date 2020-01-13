弘道老人福利基金會為助獨老過好年，從去年11月起便發起募款關懷計畫，但至今僅募到7成，當中屏東預募60萬幫助120名長者，目前也只募20萬，弘道懇請社會大眾幫幫忙。（謝佳潾攝）

農曆春節將至，弘道老人福利基金會為助獨老過好年，從去年11月起便發起「寒冬助老，刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，全台預計募款2000萬助老經費，但至今僅募到7成，當中屏東預募60萬幫助120名長者，目前也只募20萬，弘道懇請社會大眾幫幫忙。

弘道指出，歲末寒冬、當大家開心迎接新年到來的同時，社會角落中，仍有許多孤單弱勢的長輩需要我們的關心，他們不只要抵抗低溫可能帶來的身體病痛，更要面對心中的孤單清冷，所以盼藉募款活動加上「除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新年」等服務，讓他們溫馨過好年。

弘道屏東服務處共有3個志工站，每到過年時節，弘道志工會將每一份年菜親自送到每一位長輩手中，同時給予問候與關懷，讓獨居弱勢長輩也能吃到熱騰騰的年菜，感受過節的氣氛。

而弘道除準備可冷凍保存的營養美味年菜，讓長輩不必為「吃」憂愁外，更會安排「歲末圍爐餐」，帶他們到餐廳、社區與志工及其他同齡長輩一起感受熱鬧氣氛，就像兒孫、好友們相伴在側一樣。

至於受限身體狀況無法外出的長輩，弘道志工會依長輩身體狀況及喜好口味，帶著美味拿手料理到長輩家共同享用，讓長輩感受有「最熟悉的人」陪同，並在「最熟悉的地方」共享圍爐餐，盼藉此降低長輩的落寞孤寂感，讓他們悄悄揮別節日憂鬱，重新展露燦爛笑容。

(中時 )