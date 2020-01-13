國民黨敗選後各種檢討聲音不斷出現，連黨內副發言人黃心華都在臉書發文表示兩岸論述可能面臨改動時刻，在年輕世代逐漸倒向綠之際，「九二共識這套劇本就越來越難演下去了」。未來如果想要執政，恐怕要好好討論一下新的兩岸及國家論述。

國民黨副發言人黃心華在臉書發文表示，曾幾何時，兩岸議題成為國民黨的弱項？九二共識不是不好，而是少了和中共爭奪中原土地（也就是真正的遵循憲法架構）的雄心，九二共識這套劇本就越來越難演下去了。

他說，如果國民黨想要執政，恐怕要好好討論一套新的兩岸及國家論述，老人家的那一套「沒有九二共識就會地動山搖」的說法並沒有錯，問題是沒有先經歷地動山搖，年輕族群又怎麼會懂「風調雨順」的來之不易？只是我懷疑台灣能否撐過中共的出手，畢竟大國能出的套路多，台灣能否承受？

黃心華說，問題的弔詭在於，如果一直掛念著台灣無法承受衝擊而委曲求全，那就會被百姓當成癟三（或抹紅），所羅門王的故事（真假媽媽爭奪小孩），就是國民黨人的困境。但想要執政，恐怕就要像民進黨有不惜犧牲孩子的狂熱。老實說，當年課綱被改了，這個問題恐怕沒有回頭路了。

他指出，國民黨的光譜到頭來還是植根於所謂的知識藍、經濟藍，如果沒有辦法讓這一群「自己人」全數心悅誠服的歸隊，那恐怕還是無法聚積足夠的底氣。庶民風很重要，但如何讓「庶民風」和「知識風」可以混搭而無違和，這是挑戰。他覺得韓國瑜絕對有勝任的潛力，只是韓國瑜當選市長後沒多久就轉戰總統，這是許多人內心跨不過去的一道檻。

他最後說，國民黨其實大方向沒有錯，只是時不我予。面對40歲以下一面倒向綠營的未來，這是國民黨版的少子化危機。

(中時電子報)