又到了領「年終獎金」的時節！根據人力網站調查，若覺得年終獎金不理想，有52.2％的受訪上班族「會萌生辭意」；若有拿到年終獎金，有43.2％的受訪上班族會將年終獎金存一半起來。全球人壽建議，拿到年終獎金除了發給長輩、晚輩紅包外，也要為自己的未來好好規畫，透過高CP值規畫3重點，為自己累積退休財源或實現未來的財務目標。

對初入職場沒幾年的社會新鮮人來說，年終獎金可說是難得的小確幸，全球人壽建議，20至35歲之間的青年族群，最好及早開始進行定期定額累積資產、建構防護網；35至45歲，則是重在工具、選對方法放大資產、完善保障；這兩個階段可運用利變型增額壽險或投資型保險，同時達到有紀律累積資產及放大資產效果。若是45歲以上的階段，重在防守，穩健規畫、打造現金流，可選擇兼具有穩定成長及確定現金流特性的商品，比如未來提供轉入即期年金的利變型增額壽險或還本型壽險。

首先，相對穩健的利變型增額壽險是適合做為退休財源的工具，因為它的風險較低、穩定性高，且繳費年期多元，可長、可短，可依個人需求進行配置，若是有長期財務目標，就可選擇繳費年期較長的利變型增額壽險。

其次，若宣告利率大於預定利率時，就有機會可領到增額回饋分享金，投保前6年只能加購保額或累積生息，第7年起即可領到現金。如果有外幣配置需求，也可以透過美元計價的利變型保單進行規畫。

最後，全球人壽建議在規畫這類保障時，要注意是否有豁免保險的功能。因為許多人在準備退休金時，只著重如何有效率的累積、放大資產，卻忽略萬一發生意外導致被迫提早退休的風險，可能連原本規畫好的退休計劃都必須中斷，嚴重影響家庭及生活；如果有豁免保險機制，萬一發生特定疾病或失能，不但不用再繳保費，保險公司還會幫你繼續繳完剩下的保費，讓退休計劃不中斷。

(工商 )