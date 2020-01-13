悼沈一鳴 明全國下半旗 20:042020/01/13 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院晚間宣布，故參謀總長空軍一級上將沈一鳴先生等8人因公殉職，政院宣布1月14日全國下半旗1日以表哀悼。 行政院表示，為表示國家對故參謀總長空軍一級上將沈一鳴先生等8人赴宜蘭執行109年春節戰備視導曁慰勉任務因公殉職之哀悼，行政院已通函相關機關轉知所屬機關(構)、公立學校及所轄地方政府於1月14日下半旗一天。 (中時 ) #行政院 #下半旗 #沈一鳴 也許您會感興趣 推薦閱讀 好消息 公務員年終可望15日入帳 12:222020/01/09 政治 沒十年限制 蘇：今年起小年夜都放假 12:362020/01/09 政治 蘇揆自豪農業施政 外銷展契機 13:242020/01/09 政治 《經濟》蘇貞昌：增進農民福利，提升農業競爭力 15:232020/01/09 財經 徐志榮爭取連任 票數持續領先行政院贈「民之喉舌」匾額 19:212020/01/11 政治 沈一鳴移柩供路祭 軍中有這意見 15:012020/01/12 政治 拚經濟 行政院三利多政策續航 04:102020/01/13 財經要聞 沈一鳴啟靈 高規格路祭 04:102020/01/13 社會新聞 行政院5點臨時院會 蘇貞昌將提內閣總辭 16:392020/01/13 政治 行政院發言人Kolas：行政團隊 由蘇揆決定 18:212020/01/13 政治 政治熱門新聞 當年蔣經國幫撐傘 打少棒的他長大竟變成生物學家！ - 政治 回應跳柳川 謝龍介：若有承諾該還就還 - 政治 韓粉瘋傳開票疑似作票？中選會書面回應了！ - 政治 罷韓會過關嗎？趙少康建議韓這樣做 - 政治 吳斯懷拒辭不分區 朱學恒一句突破盲點 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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