行政院晚間宣布，故參謀總長空軍一級上將沈一鳴先生等8人因公殉職，政院宣布1月14日全國下半旗1日以表哀悼。

行政院表示，為表示國家對故參謀總長空軍一級上將沈一鳴先生等8人赴宜蘭執行109年春節戰備視導曁慰勉任務因公殉職之哀悼，行政院已通函相關機關轉知所屬機關(構)、公立學校及所轄地方政府於1月14日下半旗一天。

(中時 )