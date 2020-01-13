國民黨主席面臨補選，包括朱立倫等多位黨內大咖或立委被點名，但至今無人表態。不過台北市議員張斯綱表示，越多人參選越好；中常委姚江臨則主張要有「亂局中要靠梟雄」，一定要有魄力及格局的人出來參選，帶國民黨走出困境。

郝龍斌、周錫瑋及連勝文等人都被點名，也有人主張立委曾銘宗、蔣萬安、江啟臣及許淑華可以兼任。不過朱立倫從選後一直無任何檯面動作，也無任何聲明，僅投票日當天晚間低調赴台南及高雄與洪秀柱、韓國瑜見面，近朱人士也指「那麼多人有意願，朱何必參一咖？」

有黨內人士指出，這次失敗原因很多，但「一盤好好的棋被玩殘了！」，黨領導中心責無旁 選。周錫瑋今天曾現身中央黨部，與部分中常委、黨務主管見面；對於是否參選黨主席？他說，他是選後來安慰大家，無關黨主席補選，現在也不是考慮選不選主席的時機。畢竟仍有很多支持者期待國民黨有所作為。

中常委姚江臨說，他目前沒有特定的支持人選，不過亂局之中要靠梟雄，當年國民黨也挫敗過，從大陸撤敗來台，因此一定要有魄力及格局的人出來，經黨員一票票選出主席，才能帶領黨走出困境。

目前有張亞中表態競選黨主席。

(中時 )