美國繪圖晶片大廠輝達 (NVIDIA)儘管先前推出的RTX20 系列顯卡仍舊採用12 奈米製程，但面對快速崛起的競爭對手超微(AMD) 已經推出 7 奈米製程顯卡，加上AMD 執行長蘇姿丰在CES 2020大會透露，將在今年推出支援光線追蹤（RT Core）的高性能 Navi顯卡，並打算由三星7奈米EUV製程，捨棄多年合作夥伴台積電。

綜合外媒報導指出，面對AMD 新款 7 奈米顯卡挑戰，NVIDIA計畫在2020 年 3 月 23 日於矽谷舉行的GTC 大會，首次公開全新 GPU 核心架構「Ampere」，不過，NVIDIA 目前仍沒有透露關於Ampere任何消息，甚至連NVIDIA 創辦人兼執行長黃仁勳都守口如瓶，可見NVIDIA 對新款顯卡的重視程度。

這些年NVIDIA保密工作非常嚴謹，Ampere很多核心架構都還不清楚，最近一份傳言指出，相較於Turing，Ampere性能提升50%、功耗減半，NVIDIA也勢必會推進光線追蹤（RT Core）單元規模，改良整體配套支援的難度。

據《快科技》報導，有外媒指稱，先前台積電從7奈米客戶名單隱藏了NVIDIA，這似乎就是NVIDIA選擇三星7奈米EUV製程的訊號。至於NVIDIA為何選擇三星，原因可說非常多，例如台積電7奈米滿載，三星7奈米EUV製程性能更好，三星也給予更多更有競爭優勢的報價，都是關鍵所在。

(中時電子報)