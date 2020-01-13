菲律賓鄰近馬尼拉首都圈的塔爾火山（Taal）靜止了43年後12日大噴發，火山灰直衝天際15公里，伴隨打雷閃電的駭人景象，還監測到地震。政府立即把警戒等級升至第二高的第四級，代表在幾小時到幾天內就會出現危險性的爆發。已下令疏散附近5萬人，並且通知另外50萬人趕緊離開。火山灰北飄至馬尼拉，馬尼拉國際機場被迫關閉，500多個航班取消，股市也休市一天，並全面停班停課，全市進入高度戒備的緊張狀態。

位於馬尼拉以南70公里的塔爾火山12日下午開始噴發，附近房舍及車輛積了厚厚的火山灰，附近也一直發生地震和餘震。由於塔爾火山所在的火山島位於塔爾湖，倘若火山猛烈爆發，恐造成湖水劇烈晃動，甚至引發火山海嘯的災難。

大雅臺觀景臺（美聯社）

12日晚間開始，馬尼拉國際機場因跑道佈滿火山灰，已宣布全面停止起降。而塔爾火山島半徑14公里以內的高危險地區已下令疏散，包括沿湖周遭村落、大雅臺（Tagaytay，觀賞塔爾火山的觀光景點）、八打雁、甲米地（Cavite）一帶等。

從 1572年有紀錄以來，塔爾火山至少爆發了34次，上一次大爆發是在1977年，而災情最慘重的一次發生在 1911年，超過1300人喪生。

在東亞國家當中，除了菲律賓塔爾火山爆發直接威脅首都圈，類似情況也會出現在台灣的大屯火山與東京的富士山。

(中時 )