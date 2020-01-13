新黨在2020大選僅拿到1％的政黨票，連政黨補助款都無法取得，一度傳出新黨可能就此解散。不過歷經昨晚的內部會議後，新黨發表聲明將不會解散，持續追求中華民族統一復興，順便批評民進黨搞獨叛國，國民黨還拿香跟拜。

新黨聲明指出，新黨全委暨全代聯席會議，與會人員決議反對解散新黨，並就此問題去函徵詢黨員意見，必要時召開黨員大會廣泛討論。但新黨要繼續經營，首先面臨的是沒有政黨補助款後的經費問題。新黨全委會委員、全代會代表發起認捐，已募得新台幣227.7萬元，呼籲支持新黨的能慷慨解囊。

新黨強調，他們堅持和統保台，主張兩岸在一國兩制下和平發展絕不動搖。台灣歷經三十年「去中國化」，民進黨搞獨叛國，國民黨拿香跟拜，這次大選就是歷史共業的結果。未來紅綠直球對決，新黨不再做煞車皮，會繼續帶領認同新黨理念的支持者，追求中華民族的統一與復興，矢志不渝。

新黨主席郁慕明會負起責任，在卸下主席職務之後，做新黨永遠的義工，為新黨堅持的理念效勞。但因為郁慕明主席任期已將屆滿，並不存在辭職的問題。

(中時 )