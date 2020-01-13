繼昨天有60個國家及國際組織恭賀蔡總統當選連任後，外交部今天又陸續接獲各國政要的道賀。截至下午為止，已有72個國家及國際組織就我國總統大選結果向表達祝賀。外交部表示，對於來自全球各國的友我情誼與堅定支持，謹代表中華民國台灣政府與人民表達由衷謝忱。

外交部發言人歐江安表示，新增重要友邦政要包括：馬紹爾群島總統柯布亞、史瓦帝尼副總理馬速庫、巴拉圭外交部長里巴斯等人的祝賀。多個理念相近國家外交部也稱讚我國完成意義重大的民主選舉，包括新加坡外交部、加拿大全球事務部、澳大利亞外貿部、法國外交部等。

新加坡外交部除祝賀蔡總統順利連任及我國順利完成大選外，也表示台星關係長期密切，未來也將在星國既有政策下持續發展對臺關係。

加拿大全球事務部推文祝賀我國選舉順利完成，並願在共享的普世價值上持續推動雙邊關係；澳大利亞外貿部強調，台灣人民和平行使民主權利，選舉順利舉行印證台灣非凡的民主成熟；法國外交部則發表聲明向我國總統、副總統及立法委員當選人表達祝賀，並指出本次大選體現台灣對民主法治及人權的重視。

我方也陸續接獲來自美國、日本、加拿大、德國、英國、法國、丹麥、比利時、瑞典、義大利、瑞士、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、越南、泰國等國的參議員、眾議員、友臺小組主席及成員、政府官員等人，以及中美洲統合體秘書長及多國駐台使節以致函、致電或在社群網站上公開發文等方式表達賀忱。

歐江安表示，外交部對於上述72個國家及國際組織給予我國的祝賀與支持表達由衷感謝。台灣將持續捍衛得來不易的民主制度、協助維護國際自由秩序，並深化與各國及國際組織間的友好夥伴關係。

(中時 )