歌手謝和弦呼麻變婚變，正宮Keanna硬起來提告謝和弦及莉婭「侵害配偶權」，沒想到謝和弦反控對方侵占莉亞手機，雙方互相叫囂。

謝和弦砲火對準老婆，反控對方侵占了莉娅了手機。（圖／中時資料照）

謝和弦的正宮Keanna今（13）日透過律師向法院提出訴狀，並發出聲明，表示謝和弦仍是她的配偶，但卻和莉婭牽手、親吻等公開放閃行為，讓孕中的她精神精神飽受折磨而流產，她要捍衛自己身為配偶的權利，經考慮後決定提告。據《東森新聞雲》報導，謝和弦反控Keanna愛錢，甚至表示對方侵占了莉亞的手機，準備對她提告。

(中時電子報)