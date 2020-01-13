今年冬天忽冷忽熱，氣溫驟變讓不少人咳嗽聲不斷，坊間流傳不少加熱水果治療感冒的說法。中醫師表示，橘子、梨子加熱吃確實對止咳有幫助，但要確認咳嗽類型，才能聰明補身。

中國醫藥大學北港附設醫院中醫師楊淑媚說，水果的性味多屬寒性或平性，天冷或是感冒時並不適合吃。但透過加熱可以轉為溫、熱性，部分水果反而因此有助於治癒感冒。

楊淑媚舉例，橘子若是清洗乾淨烤過後，外表的皮其實就是中藥裡的陳皮，加熱水、薑片一起喝，對感冒很有效。裡面的果肉則要連白色纖維一起吃，才有止咳化痰的效果。除了橘子外，也可以用金桔取代，金桔本身屬於平性水果，加熱泡水服用更好。

不過，並非所有咳嗽都能吃熱橘子，「這只對有痰的熱咳有效」。若是久咳不癒，或是沒有痰的乾咳，楊淑媚則建議吃冰糖燉梨。她指出，梨子常溫時不適合咳嗽的人吃，但蒸煮後可以治療久咳與乾咳病人。

料理上，她建議選用外觀綠皮粗糙、體積較大的粗梨子，「相較於水梨，蒸煮過後口感會更好」。若只想要喝煮出來的果汁，可以連皮一起放入電鍋煮。想要吃果肉，則可以先把梨子皮削掉，中間挖洞，放入兩錢的川貝母與少許冰糖，口感更甘甜。

楊淑媚說，自己平常就會吃冰糖燉梨來保養，有滋陰潤肺的效果，從秋天到冬天時節都是很好的保健食材。

芒果社企營養師林雅恩則提醒，若是烤橘子，記得不要高於50度。她建議可以用鋁箔紙包住橘子放入預熱烤箱，烤約5到8分鐘即可，否則裡面豐富的維生素C會被破壞光，難有效增強免疫力。

料理蘋果也是日本最近流行的保養吃法。（圖片來源：pixabay）

除了止咳的熱橘子、冰糖燉梨，「烤蘋果」也是日本最近流行的保養吃法。

一顆蘋果，搭配少許奶油、砂糖、肉桂粉，放入烤箱烘烤後（建議放置烤箱內烤20-30分鐘，會保留部分脆感，不至於整個軟掉），香甜的滋味讓人很難抗拒，但除了滿足味蕾，烤蘋果對健康有加分嗎？

楊淑媚說，蘋果能幫助消化、生津止渴，和降低膽固醇，肉桂粉則可以讓蘋果屬性轉為溫熱，但在中醫不認為需要特別加熱食用。

若從營養觀點來看，蘋果加熱會釋出更多果膠。林雅恩指出，果膠屬於膳食纖維的一種，是腸道好菌的營養來源。好菌養好了，腸胃自然就會健康，消化吸收也會更好。

「不過大部分的水果都有果膠，並不限於蘋果一種，」她也提醒，烤蘋果雖好，若加了奶油、糖去烤，反而容易愈吃愈胖，更要注意。

若真的要吃加熱的水果，可以選擇耐熱度較高、本身就富含多種不同維生素和礦物質的蔬果，例如香蕉、梨子、鳳梨等。

此外，營養師李姿儀建議，需要限制鉀離子攝取的患者，可以適量攝取加熱水果。李姿儀解釋，因為川燙蔬菜及加熱的水果中鉀離子會從細胞游離出來，果肉原本的鉀含量反而會減少。不過若是有糖尿病的人，就要限制攝取糖分，無論水果是否加熱都要酌量食用。

番茄烹煮後，透過加熱破壞細胞壁，會釋出更多的茄紅素，搭配油脂（橄欖油最好）更容易讓人體吸收。（圖片來源：pixabay）

水果除了烤、蒸熱吃，入菜拌炒也是不錯的選擇。例如番茄烹煮後，透過加熱破壞細胞壁，會釋出更多的茄紅素，搭配油脂（橄欖油最好）更容易讓人體吸收。

冬天女性容易手腳冰冷，因為身體虛寒，生理期時子宮收縮易疼痛。楊淑媚認為龍眼乾有不錯的治療功效，搭配麻油料理，讓女孩冬天也能暖暖過。

《麻油龍眼乾炒蛋》

食材：龍眼乾20克、蛋2顆、麻油1匙、米酒少許、薑絲少許。

做法：

1.龍眼乾先浸泡米酒，直至龍眼乾軟化；

2.倒入少許麻油熱鍋；加入薑絲炒至金黃色；

3.浸酒的龍眼乾與蛋一起放入鍋內，煎至金黃後起鍋。

功效：改善手腳冰冷，也可以溫暖女性子宮。

注意：有便秘、屬燥熱體質者要避免食用。

食譜提供：中國醫藥大學北港附設醫院中醫師楊淑媚

(中時電子報)