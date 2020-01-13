興富發是2019年的營收及購地雙冠王，為維持龐大的推案量與銷售去化，興富發總裁鄭欽天在土地開發、產品規劃策略與市場判斷精準，迎合市場主流趨勢，他更透露，目前缺工問題嚴重、工資高漲三成以上，將以三年的時間，研發新式施工工法變革，降低工人數量、提高工資，也會提工程品質和效率。

鄭欽天表示，因為台商回流，很多營建工都轉向蓋廠房，營建業為了搶工，營建工資已漲到一天3,500～4,000元，一個月從7萬元漲到12萬，過去12天可以蓋一層，現在連20天都蓋不到一層。

興富發集團旗下的齊裕營造，每年就有近百億元的工程案量，是案前三大的營造廠，未來興富發每年就有4,000多戶房屋推出，為了因應工資上漲的趨勢，不過興富發已做好準備，已有因應策略，新研發工程技術變革，能人力降低一半、工資拉高，但提升工程品質和效率。

鄭欽天表示，台灣房市已經好了二、三年，雖然各種坪數的產品陸續在各地發酵，未來幾年首購產品仍會熱絡，市場需求也從郊區回歸到市區，興富發自許是家庭的造夢者，蓋的房子要兼具空間、公設和夢想。

他指出，政現在租屋的成本已經比買房子還要高了，例如在桃園中路的二房推案租金就要2萬元，好賣的房子要有適合年輕人的付款方式。

(工商 )