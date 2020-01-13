政務委員唐鳳今天在臉書表示，行政院預計在5月推出第一版「開放政府國家行動方案」，並以未來4年的總統任期為度，向國際社會宣告落實開放政府的進度、目標與決心。

唐鳳說，她今天受邀赴韓國首爾，擔任 Asia Young Activist Researcher Fellowship 活動的主講者，與來自7個國家的青年社創領袖共聚一堂，與國際夥伴共享民主喜悅。

她說，她也抽空接受韓國3大報之一的《朝鮮日報》訪問，分享行政院預計在今年五月推出第一版「開放政府國家行動方案」，並以未來四年的總統任期為度，向國際社會宣告落實開放政府的進度、目標與決心。

唐鳳也告訴韓國媒體，行政院設立青年諮詢委員會的沿革與成果，以及蔡總統日前對數位發展主管機關的期許。另外，中央、地方政府的公務同仁，如何透過總統盃黑客松、公共政策網路參與平（ Join.gov.tw ）、「數位對話」等管道，以對話取代放話，與社會各界協力深化民主。

(中時 )