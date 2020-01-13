為癌症病童盡心力！明道中學國際部學生顏可媗考量自己有音樂專長，配合學校須完成的個人專題計畫，決定舉辦一場慈善音樂會，她號召共16名同學輪番表演，門票收入則全數捐給中華民國癌症兒童基金會，希望以微小的力量支持對抗病魔的小勇士。

「身分與年齡不應該是侷限自身影響力的因素！」顏可媗說，雖然自己只是名十年級的學生，仍可盡自身能力、關懷他人，考量學校規定國際部十年級的學生必須完成個人專題，因從小學習音樂，決定透過音樂溫暖大家。

除了發起舉辦慈善音樂會，顏可媗也參與同學賴渝潔的專題，到癌症病房擔任說故事志工，她笑說，穿梭在病房中、看著許多兒童鬥士勇敢對抗病魔，深受感動，便有了讓音樂會售票、作為慈善使用的構思，除可提供有音樂長才的學生一個舞台，也能幫助癌症病童。

同樣身為關懷癌童發起人的賴渝潔說，在病房中與癌童相處時，看到了他們與年紀不相符的成熟，雖忍受著病痛、仍保有溫暖的心，感受到癌症病童的勇敢、樂觀，進而扭轉自己的觀念，透過音樂會也希望分享擔任志工的點滴。

(中時 )