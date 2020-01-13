為推動國際教育，台中女中與美國緬因州桑頓中學共同簽署姊妹校，雙方並攜手簽署「雙聯學制合作備忘錄」，未來中女中的學生可利用暑假前往美國修習學分，畢業時即可獲得女中及美國高中文憑，盼藉此提升學生國際視野與深化學習。

台中女中指出，目前已確定與緬因州桑頓中學（Thornton Academy）共同推動雙聯學制，女中學生從今年開始可利用2個暑假的時間，到美國共修習8星期、指定的4門必修課程，即可獲得兩校學分互相採計並取得兩校文憑，桑頓中學並會協助女中學生申請美國大學。

台中女中校長洪幼齡表示，學校推動與國外中學的雙聯學制，主要是希望符合學生與家長的需求、提供更多升學管道，學生取得美國高中文憑即可申請全球頂尖大學或美國大學，學生赴美學習也將安排STEAM、全球議題及多元跨域主題等課程，並將參訪哈佛、麻省理工等大學。

美國桑頓中學設立至今超過200年，在全美322所相同規模學校中排名第20，女中強調，下學期開學後將舉辦家長說明會，協助學生與家長更了解雙聯學制，也會加強輔導學生準備美國高中相關課程。

(中時 )