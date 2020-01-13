台灣2020大選民進黨壓倒性勝利後，外媒引述多位專家分析稱，北京近期可能會繼續加大對台灣施壓，大陸媒體則已經開始鼓吹積極對台展示武力。其他對台施壓的方式可能還會包括再奪走幾個邦交國，或是中止與台灣之間的《海峽兩岸經濟合作框架協定》（ECFA）。

路透發自台北的報導說，大陸國家主席習近平在2019年1月2日紀念《告臺灣同胞書》發表40周年的講話中，提出了和平解決台灣問題的政策主張和「一國兩制臺灣方案」，蔡英文總統立即拒絕了此一方案。半年後香港發生反送中抗議風潮，鼓舞了蔡英文長期以來的反中政策，並以此做為其競選連任的政策主軸。

報導說，在台灣大選結果出爐後，北京並未認為其對台灣施壓的政策有任何錯誤，反而在選後更加強調一國兩制，並聲稱這一對台政策不會改變。

華盛頓戰略與國際研究中心(CSIS)中國研究中心主席裘德．布蘭謝特(Jude Blanchette)表示：「習近平政府或者說是中國共產黨的基因裡，一向不會依據形勢的變化進行回應並調整政策。一般說來，黨內都認為妥協就是示弱的表現。」「因此，現在北京正在討論的，可以預期是如何加強對台灣施壓。」

大陸國務委員兼外交部長王毅本周一才表示，一個中國原則「不會因為台灣當地一場地方選舉而出現絲毫改變，不會因為個別西方政客的錯誤言行而發生任何動搖」。

清華大學公共管理學院副教授、台灣問題專家鄭振清對路透社說：「對大陸來說，一國兩制是國家的基本政策。這個政策怎麼可能因台灣的一次選舉而改變呢？」

報導引述熟悉大陸和台灣政策制訂的外交人士說，習近平可能沒有得到有關台灣的真實情況，因為他手下的官員不敢報告壞消息。一位外交官說，「現在北京的氣氛，誰敢向老闆說：『你的做法錯了』呢？」

報導指出，北京如果加強對台灣施壓，其選項可能包括先前已使用過的幾種方式，包括：在台灣周邊加強軍事演習，或者從其現有的15個邦交國中再挖走幾個國家，此外也可能會退出10年前同台灣達成的海峽兩岸經濟合作框架協定（ECFA）。

大陸官媒《環球時報》則在一篇社評中說，應該對蔡英文當局的挑釁行動給予迎頭痛擊，包括使用令台灣難以承受的軍事施壓選項。讓蔡英文和民進黨在相對和平的台海局勢和地動山搖之間做出抉擇。

鄭振清教授說，大陸對台灣進行軍事恫嚇是早已在做的事。大選前大陸自製航空母艦山東號就2度航經台灣海峽，蔡英文執政期間亦多次進行軍機或軍艦繞行台灣的演練。

(中時電子報)