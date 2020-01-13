國民黨敗選也導致黨內出現重組、改革聲浪，師大政治所教授曲兆祥觀察，國民黨的檢討結果都是要「把別人打掉重練」，「這叫權力鬥爭，不叫打掉重練」。他認為國民黨應提出黨的核心價值，而非只以九二共識當作定海神針，以一擋百。

曲兆祥接受POP Radio《POP大國民》主持人專訪時表示，選前已掌握85％的結果，「唯一沒預料的是投票率竟達74.9％」；另外，由於藍綠營歸隊現象明顯，因此造成親民黨崩盤也是意料外。

曲兆祥認為，蔡英文政府連任的前2年尚且順利，但除非有順手牌，後2年可能出現跛腳效應。

曲兆祥也認為，國會將成為民眾黨的主戰場。放眼2024，他認為柯文哲不一定是最後的勝出者，「但他是很重要的player」。至於台灣第三政黨的發展性，曲兆祥形容國內政黨政治環境「發展的土壤肥沃，但灑上的種子太多」。

他認為第三大黨不是完全無機會，關鍵仍在兩岸關係。曲兆祥表示，如果藍綠都在同樣的老路轉，第三黨然有發展空間。

(中時 )