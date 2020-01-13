沈一鳴8將士移柩 蔡英文總統站國防部大門口致敬

國軍官兵代表向沈一鳴移柩車隊致敬。軍聞社提供

為表彰並追思故參謀總長沈一鳴一級上將等8位殉職將士，國防部今日進行移柩儀式，蔡英文總統偕同國防部長嚴德發等人，於國防部大門口向將士致敬。移柩車隊自三軍總醫院懷德廳出發至空軍松指部，路線全長約13公里共19處、37個致敬點，沿路有逾4千餘國軍官兵代表，以及民眾自發性參與致意，當看到車隊緩緩通過，不少官兵流下英雄淚。

故總長沈一鳴等8位將士，於本月2日搭乘黑鷹直升機執行慰勉戰備部隊任務時，不幸因公殉職。

移柩車隊自三軍總醫院懷德廳出發後，採「慢速引導」方式，保持車速約於10至15公里，並編組警車、憲兵敞篷引導車、重型機車為靈車的前導車隊，沿途行經捷運文德站、港墘站等致敬點，官兵代表行舉手禮與民眾持國旗致敬緬懷。

當殉職將士移柩車隊抵達國防部大門時，蔡總統逐一向靈車鞠躬致意，感念祂們的精神長存國人心中，並願其一路好走。隨後，移柩車隊逐一行經空軍司令部、海軍司令部、忠烈祠，以及中山北路、民族東路、復興北路與民權東路等臺北市區重要幹道，最後抵達空軍松指部內停柩，過程莊嚴隆重。

(中時 )