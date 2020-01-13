國民黨2020大選大敗，國民黨立委許毓仁歸納問題是出在「價值觀的萎縮」，這不但是一場選舉，更是一場世代對立的戰爭。國民黨拿不出新的論述，又無法跟年輕人溝通，只好訴諸深藍基本盤、以及不滿政府的社會階層，幻化為另外一種代名詞，就是「韓粉」。

許毓仁說，在民進黨強力操作反送中、香港議題、亡國感的情況底下，年輕世代族群被強力召喚，他們被感召的不是一個拼經濟的台灣，而是一個守護民主自由價值的台灣。而他們父母親可能是戰後嬰兒潮，苦幹實幹，一點一滴累積財富，他們憤怒年金被砍、反同婚、怨恨年輕人不懂他們。

而在千禧世代的年輕人，他們伴隨著手機影像、社群媒體長大，這個散播力不斷蔓延，支持的基礎不斷擴大，號召朋友一起投票，告知他們父母，「抱歉，我不認同你。」

許毓仁認為國民黨拿不出新的論述，又無法跟年輕人溝通，只好訴諸深藍基本盤、以及不滿政府的社會階層，幻化為另外一種代名詞，就是「韓粉」。而這樣的結果，畢竟被少數激進的支持者綁架，讓中間選民遠離。國民黨的價值觀萎縮，其他政策論述難以散播同溫層以外，但是死忠支持者光譜深化、集中但是完全毫無外溢效應。

許毓仁指出，國民黨現在註定要繼續在野四年，應該要好好思考，對進步議題的探索、對年輕世代的溝通、對兩岸論述的新架構、對黨的組織再造，做一個稱職的反對黨，不是每一件事情都反對杯葛，而是面對一黨專制的執政黨能夠提出更有力的論述、更能說服中間選民的政策。「一個政黨要什麼？用價值觀把支持者的基礎擴大。這是一個絕佳再起的時間，打掉重練吧！」

(中時 )