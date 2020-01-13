媒體報導指出，高恩（Carlos Ghosn）的棄保潛逃，持續在已有20年之久的日產-雷諾汽車聯盟之間發酵，這也促使日產高管正在加速擬定應變計畫，為日後可能與雷諾分家預做準備。

根據多名消息來源透露，自高恩去年12月底戲劇性地的逃離日本後，日產已經開始針對這項應變計劃加快研擬腳步。其中最引人關注之處，包括將工程、製造兩大部門完全分開，以及對日產董事會進行改組。

過去在高恩獨攬大權的時代裏，一些工程師對於他把工程與製造部門整合為一的做法頗有怨言。他們認為這兩大領域才是日產技術的核心。

然而日產有意與雷諾分割，也凸顯這兩家車廠聯盟因高恩事件而漸行漸遠。據了解，雖然兩家業者都曾盡力想要改善雙方緊張關係，不過日產私底下認為與雷諾合作，其實已成為一大拖累。日產與雷諾合組聯盟已有將近20年時間，當時高恩大權在握，曾擔任兩家公司的執行長兼董事長。

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