新國會將於2月1日就任，按憲政慣例，行政院今日下午舉行臨時院會，院長蘇貞昌率內閣總辭。總統蔡英文晚間已經正式予以慰留。

總統府表示，對於行政院總辭案，蔡英文晚間批示：「蘇院長政績卓著，展現施政效能，當繼續領導行政團隊，以面對各項內外挑戰，爰予慰留。」

總統府發言人張惇涵表示，為使選後政局穩定，政府施政零空窗期，總統府與行政院今日迅速完成內閣總辭及慰留程序，盼蘇院長繼續率領行政團隊，持續展現高效率的有感施政，不辜負人民支持，積極回應人民期待。

(工商 )