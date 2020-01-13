內閣總辭走流程 蔡英文批示：爰予慰留 21:212020/01/13 工商 彭媁琳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新國會將於2月1日就任，按憲政慣例，行政院今日下午舉行臨時院會，院長蘇貞昌率內閣總辭。總統蔡英文晚間已經正式予以慰留。 總統府表示，對於行政院總辭案，蔡英文晚間批示：「蘇院長政績卓著，展現施政效能，當繼續領導行政團隊，以面對各項內外挑戰，爰予慰留。」 總統府發言人張惇涵表示，為使選後政局穩定，政府施政零空窗期，總統府與行政院今日迅速完成內閣總辭及慰留程序，盼蘇院長繼續率領行政團隊，持續展現高效率的有感施政，不辜負人民支持，積極回應人民期待。 (工商 ) #蘇貞昌 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓辦籲：中華民國派支持韓國瑜 下架蔡英文 10:152020/01/10 政治 震撼彈！林環牆提2關鍵電郵：蔡2011年偷渡論文未果 11:442020/01/10 生活 韓辦指泛藍分裂綠得利 勿蹈覆轍 04:092020/01/11 焦點新聞 影／蔡英文抵投票所 笑得開心！ 09:102020/01/11 政治 直播》不斷更新／蔡英文得票突破800萬！突破馬英九障礙！ 16:212020/01/11 政治 蔡英文總統的挑戰》後蔡英文時代 芒果乾無法再啃4年 21:192020/01/11 政治 蔡英文狂勝 成為黨內權力最大的人 21:342020/01/11 政治 面對派系權鬥 要當有牙的老虎民進黨定於一尊 蔡將重掌黨機器 01:512020/01/12 政治要聞 蔡英文勝韓國瑜敗 游盈隆列出六大原因 15:502020/01/12 政治 蔡英文走新中間路線？ 04:102020/01/13 論壇廣場 政治熱門新聞 罷韓會過關嗎？趙少康建議韓這樣做 - 政治 誰扛主席？ 近朱人士洩朱立倫意願 - 政治 當年蔣經國幫撐傘 打少棒的他長大竟變成生物學家！ - 政治 黃暐瀚：這次國民黨不管派誰選 都不會贏 - 政治 韓粉瘋傳開票疑似作票？中選會書面回應了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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