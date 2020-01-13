國內風雨衣龍頭廠商達新工業，12日至14日在位於台中工業區的總公司，舉辦特賣會。達新13日透露，總統大選後的第一個周日，特賣會場湧入大批搶購人潮，但13日上班日，則不如周日的人潮盛況。

達新旗下專業戶外品牌「Aith」商品，獨享回饋價，包括新上市的防水鋪棉保暖外套特價1,500元起，及各項防水系列產品特價300元起。

總統大選後的第一個周日，達新特賣會場湧入大批搶購人潮，但13日上班日，則不如周日的人潮盛況。

達新表示，這次特賣會各類品項高達約150項，並推出「零碼福利品出清大特價」等各類商品回饋，最低雨衣8元超值優惠。因特賣會14日是最後一天展期，民眾若錯過了，還要再等一年，預估還會吸引另一波的搶購人潮，預料此次特賣會銷售收入，對公司元月合併營收，有點助益。

達新指出，此次特賣會的回饋商品，包括旗下專業防水透溼系列產品、雨衣、雨鞋、衣櫥、背包、男女款休閒風衣、休閒外套、刷毛外套、鋪棉外套、二件式大衣、迪諾西褲、運動長褲、運動短褲、圓領衫、長（短）袖衫及竹炭襪。其中，Polo衫特價回饋一折起，及襪子特價50元等。

(工商 )