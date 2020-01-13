台商回流加上根留台灣投資金額累積8000多億，廠商用電必然增加。台電今天預估，因台商回流需要時間擴廠產線，估計用電在明、後年才會開始成長，整體用電高峰將落在2022年後。台電希望規劃中的新燃氣機組陸續上線，通霄電廠345KV超高壓電源線今年6月前蓋好也可以多送電，但是因中火被撤2張生煤許可證，後續是否繼續被減煤，將是電力能否充分供應變數。

過去經濟部曾說過，台商回流，加上台積電、華邦電、力晶等半導體大廠投資，用電估計增加100億度用電以上。台電董事長楊偉甫今天表示，台商回流多數仍在建廠階段，估計用電需求浮現將落在2021、2022年。

對於這些用電需求，台電表示，目前興達電廠3部燃氣機組已通過環評，可以興建，但台中電廠新增2部燃氣機組雖已通過環保署初審，卻尚未大會通過，期望審查順利走完。苗栗通霄電廠新建345KV超高壓導線，可讓輸電線路從「省道變國道」，從電廠內多送出90萬瓩電力。楊偉甫說，正在蓋的新燃氣機組，因技術設備進步，實際可用容量每部都比當初規劃多出10萬到15萬瓩，以要興建的台中、協和共5部新機組來說，加起來實際可比計畫容量多出至少50萬瓩，相當於多買1部中型機組，這也會有幫助。

但是台電說，有一變數台中火力電廠，畢竟被撤2張許可證，在長期多停1部機組下(原本夏季台電就承諾停1部)，加上後續台中市是否繼續要求減煤發電，都可能影響台商回流與經濟成長用電供應。

而中火2部機組撤照影響，台電研判，在今年天氣逐漸炎熱，4月份進入春夏用電尖峰後，供電燈號就可能出現吃緊黃燈，也就是備轉容量率可能降到10％以下，以中火來說，少一部機組容量就是約少備轉率1.5％。

(中時 )