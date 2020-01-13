總統大選落幕，國內百貨零售業亦回復農曆年前促銷氣氛，遠東集團70年旗下遠東SOGO百貨更在13日集結集團旗下遠百、SOGO與愛買量販、city'super精緻超市等六大零售通路推廣台灣在地青農農產品，提供國人共買過好年；SOGO董事長黃晴雯指出，除了農情過好年，對於大選後景氣，她認為積極樂觀，今年SOGO目標是業績成長2％。

黃晴雯強調，此次聯合遠東集團旗下六家零售通路從北到南聯手推出「70有愛，遠東農情過好年」活動，預計在全八家指定設立專區販售包括美濃白玉蘿蔔、雲林西螺雪翠高麗菜、高雄衫林巴掌栗子南瓜、台東達仁鄉土?紅藜、雲林水林黃金薯、嘉義中埔鄉旭嶺黑木耳和嘉義玉女小蕃茄等7款當令台灣農產品，此次跨通路合作，首波是透過一年可售出近400噸小農產品的愛買量販推薦。

黃晴雯說，多數青農都是七年級農民，他們反璞歸真，從老一輩傳承技藝，再強化自然農法種出無毒蔬果，像是台東的紅藜先生吳正忠，將原住民聚落的歷史植物紅藜搬上國際舞台，周邊商品更在美國匹茲堡國際發明展奪金，現在紅藜不僅可加工製成點心、啤酒、酵素還有面膜等，朝多元化發展。

她說，百貨零售本著農民一生懸命的職人精神，愛台灣這塊土地，提供最好食材銷售給國人，她認為，台灣延續去年台商轉單效應與回流經濟，百貨零售業對市場積極樂觀，SOGO目標就是要成長2％。

(工商 )