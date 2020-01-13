美國30歲男子史蒂爾在阿拉斯加的小屋最近燒毀，他獨自在冰天雪地的荒野存活23天，所幸州警發現他在雪地上寫的SOS求救信號才獲救，令人想起電影「浩劫重生」中的角色。

史蒂爾（Tyson Steele）在9日被直升機救出，獲救時他神情憔悴、心理受創。他表示，自己的小屋在12月中旬不慎焚毀，愛犬費爾（Phil）也葬身火海，他在攝氏零下26度的低溫中逃出，但最近的鄰居離這棟小屋30公里之遠。

期間，史蒂爾在雪地挖出一個洞穴，築起一個臨時遮蔽處，靠著幾件睡袋及外套保暖，並且食用沒被燒壞的罐頭食物維生。

在史蒂爾的父母3週沒接到兒子來電後，警方展開援救行動。阿拉斯加州州警公布的直升機畫面顯示，史蒂爾揮舞雙手求救，深厚的雪地上寫著斗大的SOS求救信號。

史蒂爾回憶說：「我無法以言辭表達悲痛；只能大叫一場…我所有能夠表達的--只有尖叫而已。我感覺有如撕心裂肺。」

獲救之後，史蒂爾接受州警的詢問，吃著他期待已久的麥當勞食物，身上仍穿著受困時所穿的衣服。

州警形容，他們看到史蒂爾時，依稀想起美國男演員湯姆漢克斯（Tom Hanks）主演的電影「浩劫重生」（Cast Away）。

史蒂爾告訴警方，他的電話失靈，他還在房子著火時失去雪靴。他又說，他制定了求生計畫，希望他與親友失聯會引發搜救行動。

他描述說：「我估計自己每天可以吃兩個罐頭，可撐上30天…問題是，這些罐頭大概有一半已被加熱及爆開，煙竄進罐頭裡。嚐起來就像我剛燒毀的家。」

史蒂爾表示，他將到鹽湖城（Salt Lake City）與雙親同住及休養。他們擁有一隻狗，他認為這也算是一種治療。

(中央社)