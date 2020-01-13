《注定一戰：中美能否避免修昔底德陷阱》一書作者艾利森（Graham Allison）13日接受美國彭博電視訪問時表示，台灣是陸美之間極危險的爆點（flashpoint），假如蔡英文太過自滿（too full of herself），尋求台灣獨立，恐會觸發台灣與大陸衝突，而台灣也可以是陸美通向戰爭最快的路徑。

注定一戰？

他稱，北京政府視台灣為領土不可分割一部分，寸土不讓，而美國則認為台灣是成功的自治（self-governing）地區，認為武力統一不容接受。

艾利森指出，儘管他個人認為這情況不會實現，但一旦蔡英文太過自滿尋求台灣獨立，他相信北京會武力回應。假如真是這樣，美國是否會協助台灣，是個未知之數，但有此可能（uncertain but possible）。

艾利森直言：「我認為這是中美掉入修昔底德陷阱，爆發真實而血腥戰爭的最快途徑。」

艾利森又指，我們需要記得中美1950年曾因朝鮮半島問題爆發戰爭，美軍為解救南韓，不顧後果地向中國邊境挺進，結果中國參戰，而韓戰大部分時間都是「中國人殺美國人、美國人殺中國人」。

他也就中美簽署第一階段貿易協議發表看法，稱這畢竟是好事，但這協議並沒有太大意義。而這次貿易衝突對一個崛起的新興大國以及現存的大國都是頭痛的事。至於美國提議，美中每半年舉行一次經濟對話，他也樂觀其成。

(中時 )