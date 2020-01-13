美國商會：中美下階段貿談涉補貼等議題 22:432020/01/13 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國商會國際事務主管Myron Brilliant表示，中美兩國表達了進行下一階段貿易談判的承諾，該階段將圍繞補貼、數據本地化和產業政策等問題展開。 Brilliant在北京舉行的簡報會上稱，在中國國務院副總理劉鶴啟程赴華盛頓簽署首階段協議前，兩人於13日上午會面，談到恢復中美經濟對話。 Brilliant指出，除非兩國政府繼續解決剩餘問題，否則前路困難，貿易協議將納入強而有力的執行機制，兩國政府將努力確保問責事項，還有許多關於國家安全和經濟的問題尚未解決。 (工商 ) #階段 #問題 #中美 #美國商會 #貿易 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸學者：把握機會 穩定中美關係 04:092020/01/09 話題觀察 《業績-電腦設備》中美貿易戰波及，宏正去年營收減3％ 11:592020/01/09 財經 陸商務部：中美下周將簽署第一階段經貿協議 15:252020/01/09 兩岸 陸商務部：中美將於下周簽署第一階段協議 15:342020/01/09 財經 中美晶2019年營收達655億元 創歷史次高 20:092020/01/09 財經 時代雜誌專訪 蔡英文：中美貿易戰引發台商回台投資 21:552020/01/09 財經 中美首階段貿易協議 下周簽署 04:092020/01/10 財經要聞 CECC：中美談判應納人權問題 04:092020/01/10 全球財經 《光電股》半導體、太陽能加持，中美晶納富櫃50成分股 11:422020/01/10 財經 限制與陸科研合作 美得不償失 04:092020/01/12 話題觀察 財經熱門新聞 台積電遭甩開 三星7奈米EUV奪肥單早有先機 - 財經 投資人真是瘋了！ 專家驚揭美股崩跌警訊 - 財經 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 2019「金」驚人 ETF規模創歷史新高 - 財經 怕陸美撕破臉！ 台積電防斷供貨華為找來遊說大將 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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