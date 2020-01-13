台股權值龍頭台積電（2330）法說會本周四（16日）將登場，13日在大盤上演謝票行情之際，股價碎步走高，並帶動概念股行情升溫，包括日月光投控（3711）、世界（5347）等紛紛收紅，並獲外資青睞、開始小幅布局，成交量多呈現日增，法說會前先暖身。

台積電法說會為農曆年封關前台股的壓軸大戲，其先進製程備受矚目，市傳5奈米將於上半年量產，並有望獨拿蘋果5奈米A14處理器訂單；法人樂觀預期，台積電今年首季營收可望與上季持平，優於過去同期表現。

隨台積電法說會即將登場，不僅本身股價碎步走揚，概念股也紛紛翻紅，其中，設備廠致茂攻上漲停，另包括日月光投控、世界、世芯-KY、京鼎、創意、矽格、精材、世禾、閎康、帆宣、辛耘、家登、弘塑、盟立、宜特等漲幅0.27～7.34％以上。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台積電資本支出計畫還有百億元之多，包括半導體設備、IC、檢測等相關供應鏈都將雨露均霑；在投資操作上，這些台積電概念股目前還有布局的機會，且可以「抱股過年」；隨12月營收已公布，可推估其中第四季財報將有不錯表現、2019年全年年報也樂觀者，列入選股名單中。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞也指出，在中國大陸積極推動去美國化之下，中國晶片訂單陸續轉來台廠，台灣半導體與IC設計產業可望從中受惠，挹注業績的同時也可望將評價向上提升，台灣半導體大廠也上修2019年資本支出金額，2020年也預計維持與2019年接近的水準，並強化先進製程布局，除此之外，在5G、HPC（高效能運算）及AI（人工智慧）應用展望樂觀之下，都有助帶動產業發展和需求，因此，半導體相關之產業料仍為接下來的投資重點。

(工商 )