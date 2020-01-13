蔡英文競選辦公室選前向民眾募集小時候的照片，蔡英文今天在臉書貼出影片表示，面對外來的壓力，臺灣的年輕人，比誰都還勇敢。因為我們很清楚，要守護的就是民主與自由。「下一個四年，我會留下一個更好的國家給你們」，這是蔡英文的承諾，也是民進黨的承諾。

蔡英文今天在臉書以「勇敢ㄟ臺灣囡仔」貼出彙集眾人童年的影片，她說，這支影片中的照片，是我們在選前向大家募集，希望大家上傳自己小時候的舊照片，或是自己孩子的照片。「每一張照片背後，我相信，都有很多故事和對臺灣的期許」。

蔡英文表示，這次的選戰，她真的要特別感謝所有年輕朋友。有些人特地從國外飛回來投票，有些人買不到車票，一路從臺北站回家，有些人整晚睡不著，乾脆一大早就去投票。

面對外來的壓力，她說，臺灣的年輕人，比誰都還勇敢，比誰都還堅強。因為我們很清楚，我們要守護的東西是什麼？就是民主與自由。

她要不厭其煩地所有的年輕朋友說，「謝謝你們，你們就是勇敢ㄟ臺灣囡仔，臺灣最美的風景是你們」。下一個四年，「我會留下一個更好的國家給你們，為了你們，也為下一代的臺灣囡仔。這是蔡英文的承諾，也是民進黨的承諾」。

(中時 )