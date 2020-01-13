戴愛玲將5月23日在台北國際會議中心舉行「戴愛玲 愛戴2020 」首場大型售票演唱會，13日舉辦開賣記者會，她看到信、A-Lin、賈靜雯等好友、親人祝賀影片，數度感動淚崩，還邀來好友安以軒站台力挺，也是安在產後的首度公開露面，安也預告演唱會當天與老公到場欣賞。

戴愛玲說：「很感動，從之前公益演唱會、到現在她當了媽媽，把生完小孩第一次的曝光獻給我。」戴愛玲分享2人成為好友是由已故安鈞璨牽線，過去常一起唱歌、聚會，戴愛玲昨表示和安鈞璨及好友的合照仍擺在客廳，「出門時有跟他說要保佑今天一切順利。」

而戴愛玲近來迷上運動，在台上大秀好身材，安以軒笑虧：「她把家賣掉了，現在住在健身房裡面。」戴透露日前原本要與好友一起去看安以軒兒子「66」，不料她有點身體不適，就無法去看66，她先前有看過66出生時模樣，她讚：「長得好標緻、大氣。」

今年41歲的戴愛玲，已單身2年，因看到66的可愛模樣，萌生了想生小孩的念頭，不過目前仍沒遇到有緣人，盼找靈魂伴侶，歡迎朋友來替她介紹，「可以相親，也不排斥年紀小的，小5、6歲可以。」此外，戴愛玲演唱會門票於13日年代售票系統、全台四大超商開賣。

戴愛玲舉辦演唱會開賣記者會，大秀好身材。（媒體棧國際行銷提供）

(中時 )