龍千玉13日領軍同門師弟妹朱海君、向蕙玲、鄔兆邦逛年貨大街、拜月老。龍千玉推出新輯《多情蝴蝶》，正值宣傳期，行程滿檔，她近來因忙碌不忌口，胖5公斤，162公分的她，體重到達巔峰55公斤，「外表大家都看不太出來」，並不諱言罩杯升級成34D，恰逢新年到來，她每年都會購入新內在美，討喜氣，日前已購入3套金色新內衣，開心迎年節。

她提到交往多年男友不在意她變胖，男友對她說：「健康最重要。」她隨後甜蜜笑說：「戀愛中男女都這樣。」大方放閃。而她今年過年在台陪母親、家人度過，元宵節後，她帶著母親、弟弟到新加坡度假，再赴印尼商演，過年也有計畫會跟男友出遊，被問及母親滿意男友？她說：「ok拉，順其自然。」她今年過年預計包6位數紅包給親友，孝順說：「媽媽的一定最大包。」

而朱海君、老公NONO原定想生豬寶寶陪伴女兒，不料至今仍在努力，她昨表示有拿自己跟老公的八字去算，老師提點他們適合四腳生肖的小孩，他們決定要拼生牛寶寶，不過鼠年將來臨，老鼠也是4腳，她說：「像是女兒是屬馬，要長腳的4隻腳生肖，老鼠的腳不夠粗壯。」

此外，朱海君推出新專輯《花開的時》、向蕙玲發行新輯《自作多情》及鄔兆邦近期也上線新專輯《人情留一線》，朱海君再購入年貨時，狂買了6斤開心果，花2400元台幣，她笑說：「可以分給大家一起吃。」

(中時 )