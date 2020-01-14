本周星座運勢1／12號到1／18號，星座專家許睿光老師表示，由於受到月亮影響，許多人會出現情緒問題，大家可以多出外運動多走走，甚至一次要走久一點才有幫助，有助於身心健康，也可以開運更會讓自己更開心。

運勢大旺：

●魔羯 ♑️ 保持能量 多方奔走

●金牛 ♉️ 四方貴人 朋友圈遇桃花

●巨蟹 ♋️ 海外走旺 身心靈滿足

●天蠍 ♏️ 長袖善舞 行程滿檔

運勢平穩：

●水瓶 ♒️ 財運走旺 喜上眉梢

●牡羊 ♈️ 工作運旺 秘密桃花

●雙子 ♊️ 運勢上揚 職場走旺

●射手 ♐️ 能量回穩 把握正財

要注意：

●雙魚 ♓️ 慵懶閒散 上緊發條

●處女 ♍️ 心猿意馬 保持理性

●獅子 ♌️ 伴侶合夥 過度敏感

●天秤 ♎️ 以柔克剛 堅定立場

➤加碼

財運最旺：射手 ♐️

桃花最旺：雙魚 ♓️

事業最旺：魔羯 ♑️

睿光談星座 2020/01/12~01/18

(中時電子報)