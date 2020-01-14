本周星座運勢1／12號到1／18號，星座專家許睿光老師表示，由於受到月亮影響，許多人會出現情緒問題，大家可以多出外運動多走走，甚至一次要走久一點才有幫助，有助於身心健康，也可以開運更會讓自己更開心。
運勢大旺：
●魔羯 ♑️ 保持能量 多方奔走
●金牛 ♉️ 四方貴人 朋友圈遇桃花
●巨蟹 ♋️ 海外走旺 身心靈滿足
●天蠍 ♏️ 長袖善舞 行程滿檔
運勢平穩：
●水瓶 ♒️ 財運走旺 喜上眉梢
●牡羊 ♈️ 工作運旺 秘密桃花
●雙子 ♊️ 運勢上揚 職場走旺
●射手 ♐️ 能量回穩 把握正財
要注意：
●雙魚 ♓️ 慵懶閒散 上緊發條
●處女 ♍️ 心猿意馬 保持理性
●獅子 ♌️ 伴侶合夥 過度敏感
●天秤 ♎️ 以柔克剛 堅定立場
➤加碼
財運最旺：射手 ♐️
桃花最旺：雙魚 ♓️
事業最旺：魔羯 ♑️
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。