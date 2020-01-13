2020大選甫落幕，不少網友開始翻出過去的「選前祭品文」，除了雞排祭品文，另一項就是跳海、跳河祭品文，其中發現被網友暱稱有扶龍命格的台北市議員王世堅曾提到，「只要總統蔡英文連任2020，他就要跳海」。現在蔡英文確定連任，網友們也開始鼓噪王要「說到做到！」連宅神朱學恒都在臉書上補槍，拱他快點來跳。

王世堅在2019年2月參加政論節目時，當時就就有網友在直播時，要扶龍王世堅跳海，而他也霸氣回應，「只要蔡英文當選2020總統，就要跳海。」

如今蔡英文確定連任，王世堅的臉書已被網友瘋狂洗板問說：「恰吉這次要跳哪？」、「堅哥風和日麗海象很好嘿」。

連宅神朱學恒都在臉書上既幽默又「殘忍」補這一槍，他寫說：「什麼？！我竟然沒有注意到這件事！堅哥又要大冬天跳海啦！」網友見了紛紛笑回，「分明是自己喜歡跳海，還要找理由跳海吧恰吉」、「好像好事壞事都要跳海，根本興趣吧？」、「他跳海很有經驗，應該能算是跳海專家了」、「這次千萬不要在船上跌倒了~哈哈」。

(中時電子報)