投入循環經濟、綠色環保業務有成，在太陽能售電、水資源處理再利用等營項貢獻度增加下，國內最大廢棄物處理、環保資源回收的崑鼎投控（6803）自結2019年稅前淨利12.68億元，每股稅前盈餘18.9元。

法人預估，崑鼎目前的資本額為6.71億元，以2019年自結的獲利計，應可確定崑鼎去年可賺一個資本額以上，而這也是崑鼎連續8年賺進1個股本。

先前主要以焚化爐操作與廢棄物管理業務的崑鼎，近年來陸續增加太陽能發電、循環處理再利用等營項後，營收及獲利能力逐漸提升 。

在政府大力推動綠能發電之下，崑鼎近二年，新取得的太陽光電業務，有地面型新增併聯發電營運8案，興建中2案、台北捷運機廠屋頂型開發中1案、水面型新增併聯發電試運轉2案，售電貢獻的增加，是去年崑鼎獲利成長的來源之一。

2020年的前景，循環經濟、焚化爐操作管理以及綠能事業應仍是崑鼎的營運重心；其中，崑鼎發電業務，大部分透過轉投資昱鼎能源科技開發主導，集團先前已投入4.55億元，買回昱鼎50％股權，成為100％持有，因此，未來有關於太陽能售電收入可完全貢獻，預期會增加營運成長動能。

昱鼎能源科技開發，在去年投資興建的台北捷運北投機廠太陽光電系統已完成併聯發電；據了解，昱鼎目前擁有桃園捷運蘆竹機廠、高雄捷運等國內太陽光電系統，及美國紐澤西州共數十座太陽能發電廠100％的所有權與經營權。累計下來，昱鼎的太陽能電站建置總量約40MW，到去年底可達55MW，目前已完工專案累計發電量約1億3,514萬度。崑鼎預估，今年的發電量還有增加空間。

在循環經濟業務，崑鼎在廢異丙酮（IPA）的回收再利用市場 ，持有主導廠商耀鼎約90％的股權，此廠在去年上半年已貢獻營收，預估在持續爭取和中科、南科園區廠商，以及與園區外半導體廠商合作申請個案再利用，此部分的營運也可幫助整體營收獲利的增加。

(工商 )