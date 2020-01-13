行政院政務委員唐鳳今（13）日表示，行政院預計在5月推出第一版的「開放政府國家行動方案」，並以未來四年的總統任期為度，向國際社會宣告落實開放政府的進度、目標與決心。

唐鳳在臉書指出，今天受邀赴南韓首爾，擔任 「Asia Young Activist Researcher Fellowship 」活動主講者，與來自七個國家的青年社創領袖共聚一堂，與國際夥伴共享民主喜悅。

唐鳳說，她抽空接受南韓當地媒體訪問，分享三大方向，包括行政院預計在5月推出第一版「開放政府國家行動方案」；其次為分享行政院設立青年諮詢委員會的沿革與成果，與蔡總統日前對數位發展主管機關的期許。

唐鳳，第三，為分享中央、地方政府的公務同仁，如何透過總統盃黑客松、公共政策網路參與平台、「數位對話」等管道，以對話取代放話，與社會各界協力深化民主。

為朝向開放政府，並加入國際間的開放政府夥伴關係聯盟，國發會已初步決議我國首次「開放政府國家行動方案」以四年一期，明訂具體目標，且已建置開放政府資訊網頁，並於今年1月正式啟動研擬作業。

開放政府夥伴關係聯盟（Open Government Partnership，簡稱OGP）是在2011年由英、美等八個國家創設，目前成員已增至79個國家及20個地方政府，在OGP的倡議及推廣下，以透明、課責、參與為核心價值的公共治理，已在國際間蔚為風潮。

(工商 )