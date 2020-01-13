福懋（1434）13日正式公告，已以瑞士法郎3958萬元（約台幣12.2億元），取得瑞士「Schoeller Textil AG」50％的股權，這也是福懋有史以來最大的海外投資；福懋指出，此投資對集團未來擴大核心產品全球布局、創造高端品項市場行銷，將會是正面的。

Schoeller Textil AG是一家總部位於瑞士的紡織品製造商，專門從事創新紡織品和紡織技術的可持續開發和生產，這些紡織品和技術是利基市場的全球領導者。

據了解，Schoeller的業務主要是創新研發全球最先進的布料，透過在瑞士及亞洲地區進行生產，然後以歐、美市場為銷售地區。在取得Schoeller五成股權後，福懋指出，未來雙方可在創新、研發及技術上共同合作，有助福懋擴大核心產品全球布局、生產更多高端品項。

入股Schoeller之後，福懋已有想法，Schoeller研發創新的紡品及技術，可透過福懋的生產基地製造，銷售到歐美地區，更可擴大到大陸、日、韓等亞洲市場。

除此之外，全球紡纖產品的市場趨勢，正全面走向環保及智能趨勢，福懋指出，集團在海洋紗、智慧衣等品項進行正積極進行開發，在與Schoeller這樣全球頂尖研發創新、技術領先企業深度合作，對加速相關產項的上市時程及附加價值的提升，會有加速動能。

創新、研發已是國內紡纖廠在面對東南亞市場供應鏈及中國大陸產能快速增加下，必需要採取的差異化策略，在深化與Schoeller的合作關係後，福懋指出，不排除向下垂直整合，進行下游更高端的機能性服飾及智能特質的成衣生產。

(工商 )