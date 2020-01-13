外媒報導，美國聯邦政府打算永久停飛其民用無人機，因為這些設備至少部分產自中國大陸，美國對於這約1000架無人機可能被大陸用於間諜活動感到很不放心。

路透引述《金融時報》報導，兩位美國政府知情人士表示，美內政部正考慮停飛約1000架無人機，此前認定無人機被中國大陸用於間諜活動的風險過高。

消息人士說，美國內政部長伯恩哈特(David Bernhardt)尚未簽署正式的政策命令，但打算讓無人機編隊退出行動，除非遇到撲救山火等緊急情況或是訓練需要。

報導說，美國內政部未立即就此事置評。

路透指出，全球最大的商用無人機製造商──中國大陸深圳市大疆創新科技有限公司週一表示，該公司還沒有看到這項新政策，鑒於缺乏可信證據支持在無人機技術方面對原產地實施全面限制，它希望能審視美國內政部的結論。

大疆公司補充稱，希望決策者和行業利益相關方一起制訂明確標準，向商用和政府無人機運營商提供能讓他們有把握地評估無人機技術的保證，不管無人機產地為何處。

(中時電子報)