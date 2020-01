天主教前教宗本篤十六世與保守派的紅衣主教合著新書,捍衛天主教神職人員的獨身制度。此前天主教曾召開主教會議,建議允許已婚男性擔任神父,以紓解偏遠地區神父荒。

本篤十六世(Pope Benedict XVI)與紅衣主教賽拉(Robert Sarah)合著「來自我們心中深處」(暫譯,From the Depths of Our Hearts),內容摘要昨天刊登在「法國費加洛報」(Le Figaro)網頁。

本篤十六世在書中指出,獨身制度約在1000年前成為教會的穩定傳統,具有「重大意義」,因為這傳統使神父專注於自身的工作。他說:「同時兼顧兩項職責(聖職和婚姻)似乎不太可能。」

另外,在序言中兩人指出,他們無法對去年10月的主教會議保持沉默,這場會議不時造成天主教前衛與保守派之間的衝突,突顯擁有13億信徒的天主教出現兩極化。

去年10月,梵蒂岡召開主教會議,來自亞馬遜地區的與會代表提議,應允許已婚男子在偏遠的亞馬遜地區擔任神父,此舉可能導致天主教的獨身戒律發生重大變革。

現任天主教教宗方濟各(Pope Francis)將在他的「宗座勸諭」(Apostolic Exhortation)文件中,考慮上述議題及主教會議討論的其他多項提案,包括環境和女性角色。

路透社報導,本篤十六世的出書時機顯然具策略性,意在籲請方濟各不要改變獨身制度。2013年,當本篤十六世成為700年來首位請辭的教宗時,他曾誓言要「與世隔絕」。

不過,本篤十六世已接受訪問、撰寫文章及書籍,實質上已打破他的先前承諾,受到保守派熱烈歡迎。部分保守派人士不承認方濟各的權威。

(中央社)