台中市旱溪西路段今天發生死亡車禍，一部預拌混凝土車與對向機車發生擦撞，張姓機車騎士捲入車輪下，當場無生命跡象，確切肇事原因，警方調查中。

台中市政府第五警分局交通分隊表示，由魏姓男子駕駛的預拌混凝土車自旱溪西路往北方向行駛，張姓男子騎機車自旱溪西路往南行駛，2車發生擦撞，張男被捲入車輪下，當場無生命跡象。

警方調查，魏男無酒精反應，張男等待檢警相驗時，確認是否有酒精反應，確切的肇事原因調查中。魏男依違反過失致死罪嫌移送法辦。

(中時電子報)