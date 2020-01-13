台中混凝土車機車擦撞 騎士捲輪下亡 22:262020/01/13 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中混凝土車機車擦撞 騎士捲輪下亡 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市旱溪西路段今天發生死亡車禍，一部預拌混凝土車與對向機車發生擦撞，張姓機車騎士捲入車輪下，當場無生命跡象，確切肇事原因，警方調查中。 台中市政府第五警分局交通分隊表示，由魏姓男子駕駛的預拌混凝土車自旱溪西路往北方向行駛，張姓男子騎機車自旱溪西路往南行駛，2車發生擦撞，張男被捲入車輪下，當場無生命跡象。 警方調查，魏男無酒精反應，張男等待檢警相驗時，確認是否有酒精反應，確切的肇事原因調查中。魏男依違反過失致死罪嫌移送法辦。 (中時電子報) #旱溪西路 #調查 #預拌混凝土車 #發生擦撞 #車禍 #死亡車禍 #意外 #過失致死罪 也許您會感興趣 推薦閱讀 快訊》南市工人詭異吊掛死亡 警封鎖現場鑑識 14:012020/01/09 社會 國民黨四海同心團結大會 韓意外現身全場嗨爆 17:072020/01/09 政治 台達電12月營收224億元 意外僅月減2.7億元 19:052020/01/09 財經 一日外送員、終生意外險？業者批北市立法匆促 12:392020/01/10 生活 降低車禍肇事 台中三分局熱區路口加裝爆閃燈 15:522020/01/10 社會 《國際經濟》澳洲11月零售額意外強勁，惟第四季經濟仍無起色 16:142020/01/10 財經 男機票出包晚飛 妻意外搭死亡班機 08:092020/01/11 時事 鶯歌驚傳死亡車禍 自撞分隔島釀1死2傷 15:152020/01/11 社會 李玟自拍浴袍滑落露香肩 意外炸出傲人雪乳 14:322020/01/12 娛樂 旅客疑闖越軌道 釀普悠瑪死亡車禍 22:122020/01/12 生活 社會熱門新聞 電視台資深媒體人猝死家中 沙發上安詳離世 - 社會 太正了！BMW美女業務陪試駕 貼身制服氣囊好繃 - 社會 資深媒體人疑病逝家中 同業：他近年突然暴瘦 - 社會 網傳妙齡女被灌醉「三管齊射」 慘遭精液嗆死 - 社會 男幸運錯過被伊朗擊落那班飛機 只因為這原因 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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