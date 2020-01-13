法務部長蔡清祥（右）應邀至東方領袖講座談公司治理常見弊端。（胡欣男攝）

與會企業家與法務部長蔡清祥（右4）合影。（胡欣男攝）

法務部長蔡清祥（右）應邀至東方領袖講座談公司治理常見弊端＞

由台灣上市櫃公司協會舉辦的「東方領袖講座」，13日邀請法務部長蔡清祥主講《公司治理常見弊端》。由於蔡清祥是檢察官出身，又擔任過調查局長，對調查局查辦企業貪瀆案很有心得，對在場企業人士分析，如何防範公司貪腐，並建議企業可與轄區調查局單位聯繫，從事前的教育訓練做起。他強調，公司治理受重誠實，要有社會責任。

這場座談13日傍晚於美福大飯店舉辦，台達電副總裁、台灣上市櫃公司協會理事長蔡榮騰頒發紀念品牌匾給蔡清祥，感謝他對於公司治理常見弊端的演講，獲益良多。漢翔工業董事長胡開宏也代表送給蔡清祥協會每月講座匯集成冊的《東方領袖雜誌》。

蔡清祥指出，他是檢察官出身，並非傳統政治人物。在法務部長前，擔任調查局長，他還經常帶頭辦案。他說，在坐的企業家，對調查局比較不了解，希望能藉由他的演講，改變印象。

蔡清祥說，其實調查局對企業界有很多幫忙，該局企業肅貪科，2014年7月成立，成立後偵辦企業貪瀆案213件，犯罪金額達675億4000餘萬元，績效卓著。

他表示，調查局曾在新竹科學園區辦座談會，與各公司的法務、稽核人員甚至經理級以上，舉辦營業秘密防制研討會，與智慧財產局合作，研究如何保護營業秘密，一旦發生企業貪瀆狀況，如何保護證據，繩之以法。

他呼籲在場企業家，「只要各位有需要，一通電話，跟公司管轄的調查局轄管聯繫，都會派人做防範企業貪瀆教育訓練，防止公司治理弊端發生。

蔡清祥解釋，所謂貪腐，不只是公部門。國外的安隆、環球電訊等，以及我國的太電、力霸案，就是知名的企業貪瀆案。

他說，我國於2002年成立中華公司治理協會，公司治理是指控管公司的制度，公司治理架構應該促進透明和有效的市場，建立一致性法律，並清楚監督。

他也分析公司治理弊端所生影響，國家稅收與工作機會將會減少。他說，企業貪瀆造成營收、利潤減少、最終可能倒閉破產。政府稅收減少、員工可能遭減薪、裁員、資遣。供應商可能無訂單或貸款，銀行及債權人可能無法收到利息甚至本金，消費者獲得的產品或服務品質也會下降。

常見公司弊端也包括，缺乏法遵意識及制度；財會主管缺乏獨立性；缺乏有效內控及稽核。他建議，應加強股東實質參與經營、加強與關係企業之財務與經營之區分、強化董事會職能，如此能強化公司治理。

他也聊到近來選舉熱門話題。他舉例，日本東京檢察廳特搜部去年底偵辦因違反日本《金融商品交易法》而被警方逮捕的Nissan日產汽車CEO高恩（Carlos Ghosn）案件，高恩卻棄保潛逃，成功抵達黎巴嫩。

他表示，選舉期間曾經熱議「恢復特偵組」話題。這件日本案例，是由東京檢察廳特搜部主辦，該部隸屬地方檢察署，一樣能偵辦這樣的大案。他說，選後他比較能表示意見，他認為我地檢署也有黑金專組，實務面來說，沒必要在最高檢成立特偵組，回歸一審即可。

而即將施行的《反滲透法》，蔡清祥也告訴在場企業家，「我知道大家在大陸有生意的話，會憂心，但不必擔心！」強調正常交流是沒問題的；且若真的違法，法律也是由檢審認定，另外法律只處罰故意，反滲透法不處罰過失。

(中時 )