天津市台辦、天津市發改委聯合發布天津市惠台「46條措施」。天津市台辦副主任原清表示，「46條措施」緊扣當前經濟社會熱點，進一步回應了台胞台企關切，含金量更高、受惠面更廣，為台胞台企更好融入天津的高質量發展、高科技創新和高品質生活創造了條件。

香港文匯網稱，原清說，「46條措施」釋放出更多的發展紅利，把國家層面的惠台政策轉變為天津的措施和行動，持續為台灣同胞來津學習、生活、工作、創新創業提供「同等待遇」，切實做到像為天津市民服務那樣造福台灣同胞，深化「兩岸一家親」的情誼。

「46條措施」總體由兩部分組成：第一部分即1-30條，是為台灣企業提供同等待遇，涉及科研、金融、重大技術裝備及產業創新中心建設、5G研發、建築垃圾城鎮污泥資源化利用等內容。

第二部分即31-46條，是為台灣同胞提供同等待遇，涉及交通、教育、就醫、文藝、求職、就業創業、住房、技能培訓、職稱評審、體育賽事、動漫設計、銀行卡辦理等內容。

原清說，「46條措施」在制定的過程中，認真總結和吸取《關於進一步促進津台經濟社會文化交流合作的若干措施》(以下簡稱「52條措施」)實施以來的經驗和做法，充分考慮到台胞台企的特殊情況和普遍關切，在推行台胞習慣的輸入法、申請公租住房、銀行卡辦理、搖號購車等方面提出務實舉措，為台胞更好地融入「津味」生活提供了保障。

報導稱，2019年1至10月，天津市共批准設立台資企業39家、增資1家，合同投資總額近4億美元，合同台資額3.76億美元。原清指出，「46條措施」注重發揮天津的資源優勢，統籌津台經濟社會發展，為台胞台企率先分享大陸和天津的發展機遇、更好地參與「一基地三區」建設創造了有利條件。特別是在農業產業、自貿區投資、海關通關等領域，支持大膽探索和先行先試，切實把天津的特色和優勢用足用好，進一步激發台胞台企在津創新創造的活力。

(中時 )