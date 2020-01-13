周二（14日）持續受大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣偏冷，低溫僅12至15度。氣象局尤其對新竹縣、苗栗縣發布10度以下的低溫特報。周三白天起會稍回溫，但到了周五起，另一波冷空氣影響，北臺灣天氣又轉冷。

氣象局表示，周二至周三清晨大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣偏冷，預測西半部地區低溫僅12至15度，東半部約16至18度。特別是今晚至明晨竹、苗局部地區有10度以下氣溫發生的可能。

降雨機率方面，周二北部及東半部地區有局部短暫雨，東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。

本周有兩波冷空氣影響，第一波影響至周三(15日)清晨，周三白天起至周四(16日)冷空氣減弱，天氣回溫，周五至下週日(17日至19日)另一波冷空氣影響，北臺灣天氣又轉冷，其他早晚亦冷。

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」也提出一周天氣概況，周二至周四：緩回溫轉晴。周五、六：轉濕冷降溫。下周一起：回溫轉晴至年節。

(中時電子報)