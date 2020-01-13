民進黨本次大選再度拿下國會過半席次，全黨雀躍歡欣。可是別忘了，第9屆國會大選，民進黨贏得更多，卻在2018年地方選舉慘敗。若民進黨太自滿，以黨意為民意，強推法案，碾壓在野黨，人民必然會再次教訓民進黨。

民進黨4年前在國會拿下68席，新科立委上任，馬上推《勞基法》修正案，並主張修法讓同婚合法等。當時，社會質疑，急就章而成的破碎草案及不明確的配套措施，是否真符合人民需要？

但綠營一意孤行要強行通過，仗著執政優勢，不把在野黨的反對當成一回事，《勞基法》一例一休仍然在立法院三讀通過，但因法律過於僵硬，勞資均不滿意，蔡英文執政一年的滿意度竟只剩21％，但民進黨仍死不認錯，直到綠委陸續從地方傳來反彈聲音，才發覺大勢不妙。

民進黨台中立委何欣純，竟因一例一休，在工業區活動場合上，被拒上台致詞。台東立委劉櫂豪也因同婚案，承受來自教會的壓力。

雖然蔡英文後來換掉行政院長林全，從台南市府請出賴清德接任閣揆，但是《勞基法》二修，並沒有獲致掌聲，一例一休造成政府輸、雇主輸、勞工輸的「三輸」局面。因此，人民在2018年九合一選，用選票狠狠教訓民進黨。

去年底最後一天，民進黨不顧反彈，再度運用優勢席位，通過爭議更大的《反滲透法》，總統府已預告《反滲透法》將在15日公告，未來這部被批評為戒嚴復辟的嚴刑峻法，民進黨將如何使用，會不會引發風暴，大家都在看。

如今民進黨在「反送中」的有利氛圍下，再度完全執政，但千萬要記取過去的教訓，就算國會過半，如果施政一切以鞏固政權為優先，拒絕聆聽不同聲音，2022年縣市長大選，人民將會再次讓民進黨得到教訓。

(中時 )