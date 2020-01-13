大甲高中郭子瑄（左）、劉韋宏（右）分別為新住民子女及聽障生，參加全國小論文寫作比賽獲特優殊榮。（陳淑娥攝）

大甲高中學生參加全國小論文寫作比賽，榮獲8篇特優勇奪台中區學校第一，校長蕭建華（右一）、指導老師朱碧霞（左二）與學生合影。（陳淑娥攝）

大甲高中學生參加全國小論文寫作比賽，榮獲8篇特優殊勇奪台中區學校第一，其中高二郭子瑄、劉韋宏分別為新住民子女及聽障生，因具同理心關心移工問題，藉由實地踏查訪問進行深入探討，作品獲評審青睞拿下「特優」，兩人開心說，還要繼續努力再寫小論文。

同學郭子瑄、劉韋宏為能更深入了解移工，兩人前往沙鹿火車站實地訪談，但因一般人的戒備心，令他們處處碰壁，問了30位移工，僅4人願意受訪；郭子瑄說，兩人多次被拒受挫，還因此起口角，所幸最後都能一一克服困難。

劉韋宏則表示，因語言不通，特別商請學校越語老師陪同口譯，但遇到其他國家，就只能透過簡單英文，搭配比手畫腳進行溝通。兩名學生也非常感謝指導老師朱碧霞，每當遇到問題隨時傳Line訊息，老師總是秒讀，就連深夜12點，也都會幫忙解惑。

校長蕭建華指出， 108新課綱強調以人為本「終身學習者」，培養學生具備「自主行動」、「溝通互動」、「社會參與」三大面向核心素養能力，學校在閱讀心得暨小論文寫作比賽，成績優異，也點亮學生學習新希望，更展現新課綱「關心人權、尊重多元，友善土地」精神。

(中時 )