資深媒體人疑病逝家中 同業：他近年突然暴瘦 22:502020/01/13 中時 胡欣男 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 資深媒體人王正仲今天被發現陳屍家中，因無打鬥痕跡，且王有疾病史，初步研判是病故往生，詳細死因仍待檢警相驗釐清。熟識王的同業回憶，知道王身體不好，近年又刻意減肥，突然暴瘦，見面差點認不出人。 王曾是跑社會新聞多年的資深媒體人，有同業回憶，他跑社會新聞非常認真，資深到調查局官員還以為他是高階警官。他由廣播轉入電視，到TVBS等多家媒體，擔任過新聞部副總監。據了解他目前是某廣告採買公司的主管，今天就是同事遲遲聯絡不上他，才上門察看。 (中時 ) #資深 #同業 #媒體人 #資深媒體 #回憶 也許您會感興趣 推薦閱讀 為何挺韓？資深媒體人：在韓眼裡看到未來的路 16:082020/01/09 政治 哈利王子將淡出英國皇室 與妻子梅根宣布退出資深皇室身分 04:092020/01/10 財經要聞 開2020年第一槍 肯德基漲3.4％ 同業觀望 04:092020/01/10 財經要聞 資深媒體人專欄庶民新時代 VS. 反中綠政權 04:102020/01/10 時論廣場 資深媒體人專欄川普和伊朗的耍狠秀 04:102020/01/11 時論廣場 吳宗憲投票搶頭香心情激昂 「不管誰當選我就支持誰」 09:502020/01/11 娛樂 媒體拍投票雙重標準 藍委候選人批小鼻子小眼睛 12:442020/01/11 政治 獨／59歲資深歌手露面 鏡頭前招認「胖了」 22:062020/01/11 娛樂 MLB》洋基與最資深「老園丁」賈登納續約1年 12:112020/01/12 體育 電視台資深媒體人猝死家中 沙發上安詳離世 19:522020/01/13 社會 社會熱門新聞 電視台資深媒體人猝死家中 沙發上安詳離世 - 社會 太正了！BMW美女業務陪試駕 貼身制服氣囊好繃 - 社會 資深媒體人疑病逝家中 同業：他近年突然暴瘦 - 社會 網傳妙齡女被灌醉「三管齊射」 慘遭精液嗆死 - 社會 男幸運錯過被伊朗擊落那班飛機 只因為這原因 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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