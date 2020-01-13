資深媒體人王正仲今天被發現陳屍家中，因無打鬥痕跡，且王有疾病史，初步研判是病故往生，詳細死因仍待檢警相驗釐清。熟識王的同業回憶，知道王身體不好，近年又刻意減肥，突然暴瘦，見面差點認不出人。

王曾是跑社會新聞多年的資深媒體人，有同業回憶，他跑社會新聞非常認真，資深到調查局官員還以為他是高階警官。他由廣播轉入電視，到TVBS等多家媒體，擔任過新聞部副總監。據了解他目前是某廣告採買公司的主管，今天就是同事遲遲聯絡不上他，才上門察看。

(中時 )