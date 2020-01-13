胡潤研究院13日發布《2020胡潤至尚優品—中國千萬富豪品牌傾向報告》，報告顯示，LV取代蘋果，榮登最受高青睞的送禮品牌之首，成為男女送禮的「雙冠」品牌。男士送禮品牌方面，蘋果下降一名，排名第二，香奈兒上升一名，排名第三，寶格麗（Bvlgari）與華為新上榜；女士送禮品牌方面，寶格麗下降一名，排名第名，香奈兒上升一名，排名第三，迪奧、萬寶龍（Montblanc）與亞曼尼（ARMANI）新上榜。

據新浪財經報導，胡潤表示，雖然目前很多奢侈品消費發生在境外，但品牌在大陸國內市場的布局還在繼續加大，大陸消費者是全球最活躍的奢侈品買家，占全球奢侈品消費的35％，超過美國人22％和歐洲人18％。

報告指出，電子產品依然是大陸富豪贈送男士禮物的首選，且比例持續增加，30歲以下族群更青睞電子產品作為男士禮物；手錶保持第二，但選擇比例略有下降；紅酒超過白酒，排名第三；煙與雪茄流行度大幅下降。最受青睞的女士禮物前三名仍然是化妝品、珠寶和配飾，其中選擇配飾的比例增幅較大。

而在豪華汽車方面，報告也指出，豪華汽車的品牌競爭依舊激烈，保時捷排名上升，榮登最受青睞奢華汽車品牌，其次是賓士與勞斯萊斯。勞斯萊斯在超級豪華汽車領域保持領先，成為最受青睞的超級豪華汽車品牌。而大陸新能源汽車市場中，特斯拉依舊排名第一，是高淨值族群最青睞的電動汽車品牌，去年發佈的全新純電動跑車保時捷也新上榜，排名第二。

(旺報 )